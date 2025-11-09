Выручка застройщиков жилья в России снизилась на 6,7%

Выручка застройщиков жилья в крупных городах России за январь-сентябрь 2025 года снизилась на 6,7%. В некоторых городах падение составило более 30%, пишет «Ъ».

По данным аналитического сервиса BnMAP.pro, общая выручка девелоперов в городах-миллионниках составила 2,23 трлн руб. Продажи в физическом выражении снизились на 18%, достигнув 8,4 млн кв. м. Наиболее значительное снижение зафиксировано в Красноярске (на 32,6%), Краснодаре (на 26,2%) и Санкт-Петербурге (на 23,5%).

Снижение продаж связывают с высокими ипотечными ставками и сокращением программ льготной ипотеки. Рост цен на новостройки частично компенсировал падение выручки, однако доля контрактов с отложенными платежами достигла рекордного уровня.

Подробнее — в материале «Ъ».