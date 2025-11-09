В Казахстане заявили о готовности РФ снять ограничение для грузоперевозчиков

Российская сторона выразила готовность вернуть прежний срок пребывания казахстанских дальнобойщиков без регистрации — с 90 до 180 дней. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Казахстана по итогам XXVI заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству двух стран.

«Российская сторона выразила готовность содействовать скорейшему решению вопроса по возвращению прежнего срока пребывания казахстанских водителей, осуществляющих международные перевозки, до 180 дней»,— сообщили в пресс-службе.

С 1 января 2025 года в России срок пребывания иностранных граждан без регистрации в течение года был сокращен до 90 дней. Изменения касаются всех иностранцев, прибывающих в РФ без виз, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и международными договорами.

10 октября депутат Мажилиса Парламента Казахстана Болатбек Нажиметдинулы написал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что правительство РФ решило не применять ограничение в 90 дней к водителям, которые осуществляют международные грузовые и пассажирские перевозки. Он отметил, что это позволит сохранить «тысячи рабочих мест» перевозчиков из Казахстана, ведь они не будут попадать под штрафные санкции и депортацию из-за введенных ограничений.