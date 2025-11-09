«Локомотив» вызвал Илью Николаева из фарм-клуба

В ярославский ХК «Локомотив» вернулся нападающий Илья Николаев из фарм-клуба «Молот». Согласно сайту КХЛ, игрок значится в действующем составе команды.

Фото: ХК «Локомотив»

Форвард начал сезон в «Локомотиве» и сыграл за команду шесть игр, в которых баллами за результативность не отметился. В октябре был командирован в пермский фарм-клуб, но сейчас вернулся.

8 ноября после матча с «Ак Барсом» наставник «Локомотива» Боб Хартли пояснил, что из-за травм нападающих — Александра Волкова и Рихарда Паника — другие игроки смогут получить больше игрового времени.

Алла Чижова