Наставник «Локомотива» о победе над «Ак Барсом»: мы выстояли

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли назвал домашнюю игру с казанским «Ак Барсом» очень тяжелой, но отметил, что его подопечные смогли выстоять и забить вовремя голы. Свою оценку матчу он дал в ходе послематчевой пресс-конференции.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» обыграл «Ак Барс» со счетом 3:1. По словам наставника ярославской команды, на скамейке чувствовалась атмосфера плей-офф.

«Болельщики были в ударе, Казань тоже была в ударе. Мы играли отлично: смогли забить первый гол, и одним из ключевых моментов первого периода стал запрос (который привел к отмене гола казанской команды — прим. «Ъ-Ярославль»). Мы вернулись в раздевалку, ведя в счете, и затем продолжили развивать игру. Я очень горжусь нашими игроками, потому что мы выстояли, смогли хорошо обороняться и забили голы вовремя»,— сказал Боб Хартли.

8 ноября «Локомотив» одержал 11-ю домашнюю победу — ярославская команда ни разу в текущем регулярном чемпионате не проигрывала на «Арене-2000».

«Мы хотим продолжить эту победную серию дома, это доставляет удовольствие нам, нашим болельщикам. Мы играем для них. Между болельщиками и командой царит любовь и уважение, это улица с двусторонним движением»,— пояснил главный тренер.

Финальный счет в прошедшем матче установил нападающий ярославцев Денис Алексеев. Эта заброшенная шайба стала первым голом для него в сезоне. Журналисты поинтересовались у наставника: поможет ли это Алексееву чаще появляться в составе. Боб Хартли объяснил, что форвард вышел на лед из-за травм других и своей упорной работы.

«До недавних пор нам очень везло с травмами. У нас был только Андрей Сергеев, который получил травму в защите, но в атаке травм не было, и мы играли хорошо. Но теперь, когда Волков и Паник травмированы, это позволяет другим игрокам получать больше игрового времени»,— ответил наставник.

По словам Хартли, Андрей Сергеев еще даже не ходит в тренажерный зал, а Волков и Паник пропустят еще несколько недель.

10 ноября «Локомотив» сыграет с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

По данным на 8 ноября, «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и второе — в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ.

Алла Чижова