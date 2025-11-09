Умер уроженец Свердловска Эрик Булатов

Российский художник, один из основателей московского концептуализма умер в возрасте 92 лет. Информацию об этом «Ъ» подтвердили его родственники.

Эрик Булатов родился в Свердловске (ныне Екатеринбург) в 1933 году, затем переехал в Москву, учился в МГХИ. В конце 1980-х годов художник уехал из России, жил в Нью-Йорке, а затем — в Париже.

Эрик Булатов — автор работ «Свобода», «Слава КПСС», «Живу — вижу» в эстетике соц-арта. «Свобода» была создана в 2015 году для Ельцин-центра в Екатеринбурге и является одним из его символов.

Анна Капустина