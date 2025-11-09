Чем известен художник Эрик Булатов

9 ноября стало известно о смерти советского и российского художника Эрика Булатова. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Эрик Булатов (2003 год)

Булатов Эрик Владимирович родился 5 сентября 1933 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1958-м окончил Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова Академии художеств СССР.

В 1959–1989 годах работал книжным иллюстратором, сотрудничал с издательством «Малыш». В 1967 году как иллюстратор детских книг был принят в секцию графики Союза художников СССР.

В 1960-х вошел в нонконформистское художественное объединение «Сретенский бульвар». Вместе с ним членами объединения были Илья Кабаков, Эрнст Неизвестный, Юрий Соболев-Нолев и другие. В своих работах исследовал принципы взаимодействия поверхности и пространства.

В 1970-х создал первые картины-конструкции, сочетавшие пространство классического пейзажа с плакатными или текстовыми вставками. В рамках одной картины Булатов сопоставлял образы идеологизированного пространства советской реальности и лирические ландшафты, тексты и изображения, а также уделял внимание контрастам и символизму.

Эти работы позволили художнику выдвинуться в число ведущих представителей так называемого московского концептуализма. В художественном отношении они были выдержаны в эстетике соц-арта. Это постмодернистское направление в отечественном изобразительном искусстве, возникшее в 1970-х годов, предлагало альтернативную интерпретацию образов и лозунгов коммунистической пропаганды, приветствовало нарочитые смысловые подмены и свободное цитирование любых пластических приемов.

Известность Эрику Булатову принесла картина «Слава КПСС», созданная в 1975 году. В 2008 году он была продана за $2,1 млн.

В 1980-х годах творческий стиль художника получил развитие в работах «Не прислоняться», «Революция — перестройка», «Перестройка», «Заход или восход солнца» и других. Выставки произведений Эрика Булатова проходили в Швейцарии, Франции, ФРГ, США, Южной Корее.

В 1989–1991 годах художник работал в Нью-Йорке (США), затем переехал в Париж. Известные его произведения 1990–2000-х годов — «Русский XX век II», «Живу — вижу II», «Свобода есть свобода II», «Тучи растут», «Наше время пришло», «Картина и зрители». Наиболее масштабные российские выставки работ Эрика Булатова прошли в Третьяковской галерее в 2006 году и «Манеже» в 2014-м. В 2015 году для Ельцин-центра (Екатеринбург) Эрик Булатов создал картину «Свобода».

Произведения художника находятся в Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Московском музее современного искусства, галерее «Альбертина» (Вена), музее Людвига (Кельн), Музее современного искусства Центра Помпиду (Париж) и других.

Эрик Булатов награжден орденом Дружбы. Он был почетным членом Российской академии художеств, кавалером ордена Искусств и литературы (Франция).

Жизни и творчеству художника посвящены книги «Эрик Булатов» (2014, автор Маргарита Тупицына) и «Эрик Булатов. Картина после живописи» (2017, Сергей Попов), документальные фильмы Анатолия Малкина «Эрик Булатов. Иду...» (2017) и «Эрик Булатов. Живу и вижу» (2018).