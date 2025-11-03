Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Вандал нанес свастику на одно из зданий Апраксина двора

В Санкт-Петербурге по подозрению в пропаганде и демонстрировании запрещенной символики задержали подростка. Несовершеннолетний испортил фасад дома № 4 по Апраксину переулку, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Злоумышленник поздним вечером нарисовал свастику при помощи аэрозольного баллончика. Здание включено в реестр памятников культурного наследия.

Полицейские изучили запись с камеры видеонаблюдения и установили вандала. В отдел доставили 17-летнего петербуржца.

Из-за нанесения на фасад дома запрещенной символики возбуждено административное производство по статье 20.3 КоАП РФ. Юноша также стал фигурантом дела об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия.

Татьяна Титаева

