Подержанные автомобили в Петербурге подешевели на 10% с начала 2025 года

Рынок подержанных автомобилей в Петербурге продолжает демонстрировать снижение цен. Об этом сообщили эксперты портала «Авито Авто». С начала 2025 года машины с пробегом в среднем подешевели на 10%, за октябрь — на 3,2%.

Лидерами падения с января стали корейские и европейские марки: Hyundai, Renault и Toyota — более чем на 13%. Среди моделей антирекорд по снижению цены установила Mazda 6, стоимость которой упала на 22,7% — до 850 тыс. рублей.

В октябре наибольшее снижение показали премиальные бренды BMW и Toyota. Например, BMW X5 за месяц подешевела почти на 11% — до 3,2 млн рублей. Специалисты считают, что такое снижение средней цены частично связано с увеличением числа более бюджетных предложений в общем объеме объявлений.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что лидерами по покупке автомобилей онлайн на Северо-Западе стали Петербург и Карелия.

Андрей Маркелов