Более килограмма клефедрона изъяли у неработающего петербуржца в Tesla

Сотрудники правопорядка задержали у дома 17 по Богатырскому проспекту 27-летнего неработающего петербуржца, подозреваемого в создании интернет-магазина по продаже запрещенных веществ, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В салоне автомобиля Tesla, который принадлежит фигуранту дела, обнаружили полимерный пакет с неизвестным содержимым. Экспертиза показала, что это клефедрон массой более 1 кг.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств).

