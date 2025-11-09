Вклад «Легендарный»

Лионель Месси записал в послужной список очередное достижение. Благодаря выдающемуся аргентинцу его клуб «Интер Майами» впервые смог пройти в play-off чемпионата MLS, американской футбольной лиги, дальше стартового раунда. Вклад Месси в победу над «Нэшвиллом» оказался не просто большим, а колоссальным. В семи из восьми результативных атак «Интера» в трех матчах серии он был ключевой фигурой — автором либо гола, либо голевой передачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В трех матчах первого раунда play-off форвард «Интер Майами» Лионель Месси (с мячом) забил пять из восьми мячей своей команды и сделал две результативные передачи

Фото: Michael Laughlin / AP В трех матчах первого раунда play-off форвард «Интер Майами» Лионель Месси (с мячом) забил пять из восьми мячей своей команды и сделал две результативные передачи

Фото: Michael Laughlin / AP

Американская футбольная лига не относится к числу чемпионатов, к которым интерес стабильно высок, но на то, что случилось в нем 8 ноября, не могли не обратить внимание не только местные, но и европейские медиаресурсы. «Интер Майами» принимал «Нэшвилл» в третьем, решающем матче серии стартового раунда play-off MLS, перед которым соперники обменялись домашними победами.

Встреча закончилась разгромным — 4:0 — выигрышем хозяев. А ее героем стал лучший футболист нынешнего столетия.

В первом тайме Лионель Месси, восьмикратный обладатель «Золотого мяча», дважды забил голы ударами левой ногой примерно из одной и той же точки — ровно напротив ворот, в двух десятках метров от них, во втором случае осчастливив парня, родившегося в том же аргентинском городе Росарио, что и футбольная легенда.

Матео Сильветти, 19-летний форвард ровно вдвое моложе Месси, на самом деле очутился в основе «Интера» волею обстоятельств. Вообще-то впереди рядом с лидером должен был играть другой «динозавр» — Луис Суарес, но уругваец в предыдущем матче нарвался на дисквалификацию за грубость. Так что пришлось выходить Сильветти — и он не подвел, здорово выманив на себя во время резкого выпада чужого голкипера и откатив мяч Месси. После перерыва Лионель Месси проявил себя уже в иной ипостаси. Добил «Нэшвилл» также сделавший дубль Тадео Альенде, а Месси однажды ассистировал ему.

Так «Интер Майами» совершил кое-что, никогда ему не удававшееся. История этого клуба чрезвычайно коротка. Он появился на свет пять лет назад и лишь дважды сумел сыграть в регулярном чемпионате так, чтобы пробиться в play-off. Впервые это произошло в 2022 году, перед тем как в «Интер» перешел Месси, во второй раз — в 2024-м, уже после перехода. Но обе кубковые кампании получались для клуба печальными. Он вылетал уже в первом раунде.

Особенно обидным был прошлогодний провал. Казалось, что «Интер», переманив Месси, совершил трансформацию из середняка в гранда. Он выиграл регулярный чемпионат, показывал по ходу турнира мощную игру, но в кубковой стадии сразу же срезался на «Атланте». В 2025 году неприступный барьер был взят, а в следующей стадии, полуфинале Восточной конференции, «Интер» ждет столкновение с более крепким, чем «Нэшвилл», оппонентом — «Цинциннати». Причем уже не в серии, а в одном-единственном матче — причуда регламента MLS.

Но хитом противостояние «Интер Майами» и «Нэшвилла» стало все-таки именно благодаря персональным успехам Лионеля Месси. В свои 38 лет он в этом сезоне находится в каком-то удивительном тонусе.

В регулярном чемпионате Месси завоевал «Золотую бутсу», приз сильнейшему бомбардиру, забив 29 голов. А в серии с «Нэшвиллом» внес совершенно умопомрачительный по масштабу вклад в прорыв своего клуба. Вклад, похожий на беспрецедентный. В общей сложности «Интер Майами» в ней отправил в сетку ворот соперника восемь мячей. И почти во всех этих результативных комбинациях Лионель Месси был ключевой фигурой. У него пять голов и две голевые передачи.

