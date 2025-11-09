Глава СКР затребовал доклад по делу о перекрытии дороги автобусу приезжими в Тольятти

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах хулиганских действий приезжих в Самарской области. Об этом сообщает СКР.

По данным ведомства, в Тольятти приезжие перегородили дорогу пассажирскому автобусу. После этого они проявили агрессию и спровоцировали конфликт с пассажирами и водителем автобуса. По данному факту следственные органы СК России по Самарской области возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее сообщалось, что СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). В региональном ведомстве сообщали, что в Самаре мужчины припарковали автомобиль на автобусной остановке, перегородив путь пассажирскому автобусу.

Руфия Кутляева