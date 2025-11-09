В Самаре возбудили дело из-за перекрытия пути автобусу с пассажирами автомобилем

В Самаре возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех участников инцидента и обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что в соцмедиа размещена информация, что мужчины в нарушении правил дорожного движения припарковали легковой автомобиль на автобусной остановке. Они перегородили путь автобусу с пассажирами. На просьбы переставить автомобиль не реагировали, вели себя агрессивно.

Руфия Кутляева