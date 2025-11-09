Поражение с победным послевкусием

Спор между Лоренцо Музетти и Феликсом Оже-Альяссимом за последнюю путевку на стартовавший в воскресенье, 9 ноября, в Турине итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) завершился вничью. Не сумев обыграть Новака Джоковича в финале турнира категории 250 в Афинах, итальянец тем не менее вслед за канадцем оказался в числе участников престижного состязания, поскольку прославленный 38-летний серб в последний момент снялся с него.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Травма плеча, вынудившая Новака Джоковича сняться с Nitto ATP Finals, не помешала ему эмоционально отпраздновать победу в Афинах

Фото: Costas Baltas / Anadolu / Getty Images Травма плеча, вынудившая Новака Джоковича сняться с Nitto ATP Finals, не помешала ему эмоционально отпраздновать победу в Афинах

Фото: Costas Baltas / Anadolu / Getty Images

Острейшая борьба за последнюю вакантную путевку на Nitto ATP Finals, которую в этом году до последнего момента вели между собой Лоренцо Музетти и Феликс Оже-Альяссим, не только получила необычную развязку, но и, по всей видимости, заставит Ассоциацию теннисистов-профессионалов внести коррективы в правила отбора на итоговый турнир.

Напомним, что за неделю до его начала канадец опережал итальянца на 160 очков, и, чтобы вырваться вперед, Музетти требовалось выиграть Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship — состязание категории 250, которое в этом году впервые проходило в Афинах. Сделать этого ему не удалось. Дойдя до финала, девятый номер мирового рейтинга в субботу, 8 ноября, за три часа в трех партиях уступил Новаку Джоковичу — 6:4, 3:6, 5:7 — и в итоге отстал от Оже-Альяссима всего на 5 баллов. Для игроков топ-10 это минимально возможная разница.

Однако вскоре после этого стало известно, что сербский теннисист, завоевавший свой второй в этом сезоне и 101-й в общей сложности титул, отказывается от выступления в Турине из-за травмы плеча.

Жеребьевка Nitto ATP Finals прошла еще в четверг, 6 ноября, поэтому Музетти автоматически заменил Джоковича в группе, куда вместе с ним первоначально вошли испанец Карлос Алькарас, американец Тейлор Фриц и австралиец Алекс де Минаур. В другой четверке остались итальянец Янник Синнер, Александр Зверев из Германии, американец Бен Шелтон и Оже-Альяссим. С точки зрения рейтинга группы в итоге получились не совсем равноценными по силе, ведь если бы Джокович заранее отказался приезжать в Турин, то Шелтон получил бы четвертый номер посева и не оказался в одной компании со Зверевым, у которого был третий номер. Соответственно, точно так же развели бы Фрица и де Минаура.

Отказ Джоковича вполне может сказаться на ходе борьбы Синнера с Алькарасом за первое место в рейтинге по итогам сезона. Соотношение личных встреч с сербом у испанца отрицательное (5:6), а у Музетти он выиграл шесть матчей из семи, причем единственную победу итальянец одержал в июле 2022 года, когда Алькарас еще не входил в пятерку сильнейших в мире.

Но если по поводу групповых раскладов еще можно спорить, то Музетти в сложившейся ситуации явно выступает в роли главного бенефициара. Если бы он поехал в Турин запасным, то гарантированно получил бы $155 тыс., а основному участнику турнира даже в случае трех проигранных матчей на групповом этапе полагается $331 тыс. Более того, пока называть итальянца явным аутсайдером в его группе нельзя. В сериях встреч с де Минауром и Фрицем он ведет — соответственно 3:1 и 3:2, да и туринская публика наверняка будет поддерживать своего соотечественника.

В явном проигрыше же на данный момент оказались организаторы итогового турнира из АТР, причем дело не только в итогах жеребьевки.

Элитное состязание предваряют несколько мероприятий, в том числе вечер общения с прессой и официальная фотосессия, на которых вместо восьми человек на сей раз могли присутствовать лишь шесть (статус Оже-Альяссима на тот момент оставался неясным). Пострадало и расписание первых двух дней, которое тоже принято формировать заранее. Впервые за многие годы АТР пришлось сначала в воскресенье, а затем и в понедельник сводить матчи из разных групп, чтобы дать хотя бы один день отдыха Музетти и Джоковичу (если бы итальянец выиграл афинский финал и серб приехал в Турин, то они бы оказались в разных группах).

Кстати, еще в середине прошлой недели в прессу просочилась информация, согласно которой АТР намерена ограничить срок отбора на итоговый турнир парижским «мастерсом» и отсечь от этого процесса заключительные турниры категории 250 в Меце и Афинах. Она тоже могла повлиять на настроение Джоковича, переехавшего в этом году в Грецию на постоянное место жительства. Ведь его семья владеет правами на проведение афинского турнира, который теперь может заметно потерять свою значимость. Данная версия отдает конспирологией. Но в ее пользу косвенно говорит тот факт, что всего несколькими днями ранее итальянская федерация заручилась обещанием Джоковича приехать в Турин.

Евгений Федяков