Минобороны сообщило о срыве попыток ВСУ выйти из окружения в Красноармейске

В сводке Минобороны о проведении специальной военной операции за 9 ноября сообщается, что российские войска отразили восемь попыток ВСУ выйти из окружения в районе Красноармейска (Покровска).

«Отражены семь атак украинских формирований из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ», — сообщается в сводке Минобороны.

«Сорваны восемь попыток противника вырваться из кольца окружения в северном направлении, трое военнослужащих 32-й механизированной бригады ВСУ взяты в плен», — отмечается в сообщении.

Село Гришино, о котором идет речь в сводке Минобороны, расположено примерно в 2 км северо-западнее Красноармейска. 26 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о завершении окружения группировки ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова.