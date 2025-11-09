ФК «Урал» одержал победу над «СКА Хабаровск» со счетом 2:0

Футбольный клуб «Урал» выиграл выездную игру с «СКА Хабаровск». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Счет матча — 2:0. Гол на четвертой минуте забил Илья Ишков, на 42-й — Итало Гонсалвес.

Нарушений со стороны клуба зафиксировано не было. Он сохранил первое место в турнирной таблице ФНЛ, продолжив серию побед.

Ранее ФК «Урал» обыграл «Челябинск». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончилась со счетом 1:0 (1:0) в пользу хозяев. За матчем наблюдало около 4,5 тыс. зрителей.

Анна Капустина