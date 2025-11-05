ФК «Урал» обыграл «Челябинск» и сохранил лидерство в турнирной таблице

Футбольный клуб «Урал» одержал победу над «Челябинском» в матче 14-м тура Pari Первой лиги, который был перенесен с начала октября. Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончилась со счетом 1:0 (1:0) в пользу хозяев. За матчем наблюдало около 4,5 тыс. зрителей.

Единственный мяч забил на седьмой минуте забил нападающий «Урала» Мартин Секулич.

После победы ФК «Урал» набрал 36 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице. Столько же очков имеет «Факел» (Воронеж). У «Челябинска» 25 очков и седьмое место.

Следующий матч ФК «Урал» проведет 9 ноября в Хабаровске, где в рамках 18-го тура будет играть с местным СКА.

Николай Яблонский