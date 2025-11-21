Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Штучная этника

Аксессуары от «Мехов Екатерина»

К зимнему сезону бренд «Меха Екатерина» подготовил коллекцию аксессуаров. Манишки, накидки, палантины, шарфы, платки, ушанки, кубанки, боярки, рукавицы согреют в морозные дни, а также станут хорошими подарками к новогодним праздникам.

Палантин «Цветы», мех норки с инкрустацией

Фото: Меха Екатерины

Бренд выпускает изделия из традиционных «русских» мехов: соболя, норки, куницы, рыжей и серебристо-черной лисы, песца, рыси. Эти меха ценят за густоту, блеск, прочность и долговечность. «Качественное меховое изделие — вещь вне времени и может служить десятилетиями, подчеркивая стиль и статус владельца. Его ценность складывается из редкости сырья, качества выделки и мастерства пошива»,— говорит владелец и креативный директор бренда «Меха Екатерина» Екатерина Акхузина.

Накидка, мех овчины

Шапка-ушанка, мех красной лисицы

Шапка-кубанка, мех куницы

1 / 3
Этой зимой будут актуальны изделия из крашеного меха пастельных и ярких оттенков: нежно-лимонного, лилового, розового, голубого, салатового, а также фуксии, фиолетового, красного и изумрудного. Пуховики из меха стриженой норки, жилеты из меха ягненка со сложным окрашиванием, палантины, шарфы, варежки и всевозможные шапки — ушанки, бини, панамы, с помпоном и без — настраивают на активный отдых на открытом воздухе.

Палантин «Этно», мех норки с инкрустацией

Рукавицы «Волна», мех норки с инкрустацией

Платок «Рыбы», мех норки с инкрустацией

1 / 3
Бренд предлагает и авторские изделия в этническом стиле: жакет из меха оцелота с рисунком под леопарда с графичной черно-белой отделкой, палантин из меха норки с белым орнаментом, укороченный жакет-болеро из меха песца, клатчи с рисунком под зебру, объемные сумки из длинноворсного меха ягненка. Изделия с меховой инкрустацией будут отлично смотреться на фотографиях из зимнего Суздаля или Плеса. Платки, косынки, рукавицы с узорами, собранными вручную из кусочков меха разных цветов, существуют в одном экземпляре.

Элегантные изделия из редкого меха свакары и крашеного меха норки благородных молочно-белого, дымчато-серого, графитово-черного, синего, фиолетового и бутылочно-зеленого оттенков подойдут для выходных в столице. Дополнить образ можно манишкой, балаклавой, воротником на молнии, кепкой, беретом, поясной сумкой, перчатками и митенками из кожи с меховой отделкой.

Сумка, мех ягненка

Брелок-кукла «Маша», мех норки, кожа

1 / 2

В качестве новогоднего подарка в квартиру или загородный дом «Меха Екатерина» предлагают мягкие, уютные, меховые пледы, покрывала, декоративные подушки, панно, игрушки и кукол.

Анна Круглова

