Штучная этника

К зимнему сезону бренд «Меха Екатерина» подготовил коллекцию аксессуаров. Манишки, накидки, палантины, шарфы, платки, ушанки, кубанки, боярки, рукавицы согреют в морозные дни, а также станут хорошими подарками к новогодним праздникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Палантин «Цветы», мех норки с инкрустацией

Фото: Меха Екатерины Палантин «Цветы», мех норки с инкрустацией

Фото: Меха Екатерины

Бренд выпускает изделия из традиционных «русских» мехов: соболя, норки, куницы, рыжей и серебристо-черной лисы, песца, рыси. Эти меха ценят за густоту, блеск, прочность и долговечность. «Качественное меховое изделие — вещь вне времени и может служить десятилетиями, подчеркивая стиль и статус владельца. Его ценность складывается из редкости сырья, качества выделки и мастерства пошива»,— говорит владелец и креативный директор бренда «Меха Екатерина» Екатерина Акхузина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Накидка, мех овчины Фото: Меха Екатерины Шапка-ушанка, мех красной лисицы Фото: Меха Екатерины Шапка-кубанка, мех куницы Фото: Меха Екатерины Следующая фотография 1 / 3 Накидка, мех овчины Фото: Меха Екатерины Шапка-ушанка, мех красной лисицы Фото: Меха Екатерины Шапка-кубанка, мех куницы Фото: Меха Екатерины

Этой зимой будут актуальны изделия из крашеного меха пастельных и ярких оттенков: нежно-лимонного, лилового, розового, голубого, салатового, а также фуксии, фиолетового, красного и изумрудного. Пуховики из меха стриженой норки, жилеты из меха ягненка со сложным окрашиванием, палантины, шарфы, варежки и всевозможные шапки — ушанки, бини, панамы, с помпоном и без — настраивают на активный отдых на открытом воздухе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Палантин «Этно», мех норки с инкрустацией Фото: Меха Екатерины Рукавицы «Волна», мех норки с инкрустацией Фото: Меха Екатерины Платок «Рыбы», мех норки с инкрустацией Фото: Меха Екатерины Следующая фотография 1 / 3 Палантин «Этно», мех норки с инкрустацией Фото: Меха Екатерины Рукавицы «Волна», мех норки с инкрустацией Фото: Меха Екатерины Платок «Рыбы», мех норки с инкрустацией Фото: Меха Екатерины

Бренд предлагает и авторские изделия в этническом стиле: жакет из меха оцелота с рисунком под леопарда с графичной черно-белой отделкой, палантин из меха норки с белым орнаментом, укороченный жакет-болеро из меха песца, клатчи с рисунком под зебру, объемные сумки из длинноворсного меха ягненка. Изделия с меховой инкрустацией будут отлично смотреться на фотографиях из зимнего Суздаля или Плеса. Платки, косынки, рукавицы с узорами, собранными вручную из кусочков меха разных цветов, существуют в одном экземпляре.

Элегантные изделия из редкого меха свакары и крашеного меха норки благородных молочно-белого, дымчато-серого, графитово-черного, синего, фиолетового и бутылочно-зеленого оттенков подойдут для выходных в столице. Дополнить образ можно манишкой, балаклавой, воротником на молнии, кепкой, беретом, поясной сумкой, перчатками и митенками из кожи с меховой отделкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сумка, мех ягненка Фото: Меха Екатерины Брелок-кукла «Маша», мех норки, кожа Фото: Меха Екатерины Следующая фотография 1 / 2 Сумка, мех ягненка Фото: Меха Екатерины Брелок-кукла «Маша», мех норки, кожа Фото: Меха Екатерины

В качестве новогоднего подарка в квартиру или загородный дом «Меха Екатерина» предлагают мягкие, уютные, меховые пледы, покрывала, декоративные подушки, панно, игрушки и кукол.

Анна Круглова