В Казани перекроют улицу Хади Такташа из-за соревнований по водным видам спорта
В Казани в понедельник, 10 ноября, временно ограничат движение и парковку на улице Хади Такташа из-за Международной конференции по водным видам спорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
В Казани перекроют улицу Хади Такташа из-за соревнований по водным видам спорта
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
С 6:00 до 22:00 перекроют участок дороги от улицы Нурсултана Назарбаева до улицы Туфана Миннуллина. Ограничения коснутся левой полосы при движении от улицы Нурсултана Назарбаева.
В Казани также продлили перекрытие улицы Баумана до конца июля 2027 года. Ограничения касаются участка возле домов № 32 и 34. Причина продления — ремонт зданий, принадлежащих купцу Василию Щетинкину.