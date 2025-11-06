В центре Казани почти на два года продлено ограничение движения по улице Баумана. Соответствующее распоряжение заместителя руководителя исполкома города опубликовано на сайте мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани продлили перекрытие улицы Баумана до 2027 года

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН В Казани продлили перекрытие улицы Баумана до 2027 года

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН

Движение у зданий № 32 и 34 останется перекрытым до 30 июля 2027 года. Это связано с продолжающимся ремонтом домов купца Василия Щетинкина — объектов культурного наследия регионального значения.

Ранее завершение работ планировалось к 10 ноября 2025 года.

Анна Кайдалова