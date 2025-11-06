Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани продлили перекрытие улицы Баумана до 2027 года

В центре Казани почти на два года продлено ограничение движения по улице Баумана. Соответствующее распоряжение заместителя руководителя исполкома города опубликовано на сайте мэрии Казани.

В Казани продлили перекрытие улицы Баумана до 2027 года

В Казани продлили перекрытие улицы Баумана до 2027 года

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН

В Казани продлили перекрытие улицы Баумана до 2027 года

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН

Движение у зданий № 32 и 34 останется перекрытым до 30 июля 2027 года. Это связано с продолжающимся ремонтом домов купца Василия Щетинкина — объектов культурного наследия регионального значения.

Ранее завершение работ планировалось к 10 ноября 2025 года.

Анна Кайдалова