В Казани продлили перекрытие улицы Баумана до 2027 года
В центре Казани почти на два года продлено ограничение движения по улице Баумана. Соответствующее распоряжение заместителя руководителя исполкома города опубликовано на сайте мэрии Казани.
Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН
Движение у зданий № 32 и 34 останется перекрытым до 30 июля 2027 года. Это связано с продолжающимся ремонтом домов купца Василия Щетинкина — объектов культурного наследия регионального значения.
Ранее завершение работ планировалось к 10 ноября 2025 года.