В Белгороде после ударов ВСУ повреждены системы энергоснабжения

После ракетного обстрела в Белгороде повреждены системы энергоснабжения и теплоснабжения. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Надеюсь, что эти изменения не создадут большого дискомфорта жителям города Белгорода…»,— написал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Энергетики уже занимаются восстановлением ущерба, который повлекли удары по городу, заявил губернатор. Он отметил, что в ближайшее время власти примут все необходимые решения.

8 ноября в результате падения обломков БПЛА более 20 тыс. жителей Белгородской области остались без света, сообщал губернатор региона. Перебои с электроснабжением затронули в том числе поселок Дубовое. Кроме того, после падения обломков беспилотников в Белгороде загорелись несколько этажей.