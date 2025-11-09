ЕК прогнозирует снижение импорта газа из РФ в Европу на 6% по итогам года

По итогам года Евросоюз прогнозирует снижение импорта газа из России до 13% с 19% в 2024 году из-за прекращения транзита через Украину. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель Еврокомиссии.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«ЕС значительно сократил зависимость от России в части импорта энергоносителей в рамках плана REPowerEU, запущенного в 2022 году»,— заявил представитель ЕК. Он отметил, что импорт российского СПГ и трубопроводного газа сократился с 45% в 2021 году до 19% в 2024 году. Евросоюз также снизил закупки нефти из РФ с 27% в начале 2022 года до 3% в 2024 году, добавил собеседник агентства.

20 октября Совет Евросоюза утвердил запрет на транзит российского газа через ЕС в другие страны с 1 января 2026 года. Для действующих контрактов вводится переходный период на два года. При этом со следующего года страны ЕС должны будут подтверждать происхождение газа перед его импортом. Кроме того, в рамках 19-го пакета санкций, утвержденного 23 октября, Евросоюз вводит запрет на импорт российского СПГ с января 2027 года.