Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП под Новосибирском

Двое детей и четверо взрослых погибли в аварии в Болотнинском районе Новосибирской области. Как сообщает Telegram-канал регионального главка МВД, авария произошла сегодня в 4.30 утра на 139 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

Водитель ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. В ДТП погибли водитель отечественного автомобиля и пять его пассажиров, включая двух несовершеннолетних детей 2017-го и 2025-го годов рождения. Водитель фуры не пострадал.Сотрудники ГИБДД организовали на трассе реверсивное движение, на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ход расследования находится на контроле прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве.

Как писал «Ъ-Сибирь», 6 ноября на федеральной трассе Р-257 «Енисей» в Туве при лобовом столкновении двух Toyota погибли пять человек. Еще пятеро получили травмы.

Илья Николаев