В Туве в ДТП погибли пять человек

В результате столкновения автомобилей Toyota Wish и Toyota Voxy погибли пять человек, сообщил Telegram-канал МВД по Республике Тыва.

По данным правоохранительного ведомства, трагедия произошла на 840-м км автодороги Р-257 «Енисей». Водитель Toyota Wish выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Voxy. Помимо пятерых погибших, в ДТП пострадали пять человек: двое доставлены в реанимационное отделение больницы №1 Кызыла, троим оказана медицинская помощь.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Михаил Кичанов