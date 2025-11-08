Время не первой

Победительницей итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), завершившегося в Эр-Рияде, стала Елена Рыбакина из Казахстана, которая в двух партиях переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко. Завоевав одиннадцатый титул за карьеру, чемпионка Wimbledon 2022 года получила $5,235 млн, установив рекорд по количеству призовых, заработанных на одном турнире. В парном разряде титул на WTA Finals второй раз взяли россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс, первенствовавшие на этом состязании три года назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Рыбакина с трофеем WTA Finals

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Елена Рыбакина с трофеем WTA Finals

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Перед началом одиночного финала WTA Finals, как обычно, состоялся финал парный, который оказался триумфальным для россиянки Вероники Кудерметовой и бельгийки Элизе Мертенс. Три года спустя после своей первой победы на итоговом турнире в американском Форт-Уэрте и через четыре месяца после выигрыша Wimbledon они завоевали еще один престижнейший титул. Причем сделали на фоне тотального недосыпа, не сумев толком восстановиться после полуфинала, в котором их соперницами были первая и вторая ракетки мира в парном разряде чешка Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд.

Из-за того, что одиночные полуфиналы в пятницу сильно затянулись, эта упорнейшая встреча началась с большим запозданием и закончилась в районе 01:30 по местному времени. А финал против бразильянки Луизы Стефани и венгерки Тимеи Бабош, которая с другими партнершами трижды (2017—2019) выигрывала итоговый турнир, начинался в субботу уже в 16:00. Тем не менее российско-бельгийскому дуэту удалось вытянуть первый сет на тай-брейке, после чего соперницы дрогнули. В итоге — 7:6 (7:4), 6:1 за 1 час 39 минут. Кудерметова стала уже третьей российской двукратной победительницей парного итогового турнира вслед за Анной Курниковой (1999, 2000) и Надеждой Петровой (2004, 2012). Для Кудерметовой это десятый парный титул, который позволит ей финишировать в шестерке сильнейших парниц мира. Кроме того, как и Мертенс, она покидает Эр-Рияд, заработав $533,5 тыс. призовых. Для парного разряда это очень солидная сумма.

Впрочем, в одиночном финале между Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной на кону стояло гораздо больше.

Поскольку обе они прошли групповой этап без поражений, было ясно, что чемпионка станет обладателем мирового рекорда — 5,235 млн призовых по итогам одного теннисного турнира. К слову, финальные триумфы участниц WTA Finals, выигравших на групповом этапе все три матча, случаются довольно редко. За предыдущие двенадцать лет такой безоговорочный успех сопутствовал лишь украинке Элине Свитолиной в 2018 году и польке Иге Швёнтек в 2023-м, так что нынешний турнир в этом смысле можно считать особенным.

Для Арины Соболенко это был уже второй финал на WTA Finals. Первый, в 2022 году, она неожиданно уступила француженке Каролин Гарсии, от которой победы никто не ждал. Тогда Гарсия оказалась на пике возможностей, и Соболенко, заметно превосходившей ее в мощи, не хватило стабильности. На этот раз картина была в чем-то похожей, но в чем-то принципиально иной.

В отличие от субтильной француженки Елена Рыбакина, теннисистка рослая и могучая, в атлетизме не уступает Соболенко. Она обладает отличной подачей, готова соперничать с белоруской в обменах сильными ударами и отнюдь не случайно имеет в своем активе победу трехлетней давности на Wimbledon, где трава наилучшим образом подходит для ее манеры игры.

Кстати, с того Wimbledon в спортивной и личной жизни Рыбакиной произошло немало пертурбаций.

Она уходила от своего хорватского тренера и бойфренда Стефано Вукова, но в начале нынешнего сезона вернула его в свою команду и в настоящий момент второй раз за карьеру вышла на свой игровой максимум. Еще в сентябре заметно уступая в споре за путевки в Эр-Рияд нескольким теннисисткам, в том числе Мирре Андреевой, Рыбакина блестяще использовала представившуюся ей возможность — выиграла на турнирах в Нинбо и Токио шесть матчей подряд, попала на WTA Finals в последний момент и почувствовала уверенность, которая позволила ей полностью доминировать на элитном состязании. Встреча с Соболенко стала яркой тому иллюстрацией. Редко кто способен переигрывать нынешнюю первую ракетку мира ее собственными козырями — резкостью и мощью. А Рыбакиной, которая идеально приспособилась к саудовскому покрытию, раз за разом ловила мяч центром струнной поверхности ракетки и наносила идеальные по силе и точности удары справа и слева, это удалось.

В первой партии все решил единственный брейк, сделанный теннисисткой из Казахстана «под ноль» в шестом гейме. Во втором сете борьба была равной, с обоюдными шансами. При счете 4:4 два брейк-пойнта не использовала Рыбакина, а в следующем, десятом гейме, у первой ракетки миры было два сетбола, которые она запорола собственными ошибками. Тай-брейк же прошел при подавляющем преимуществе Рыбакиной, выигравшей — 6:3, 7:6 (7:0) за 1 час 47 минут.

Итоговая статистика выглядит на редкость показательно.

Новоиспеченная чемпионка не только выиграла у лидера женского тенниса активными ударами 36 очков против 12, но и допустила меньше невынужденных ошибок — 22 против 27. Этот сокрушительный, почти идеальный теннис позволил Рыбакиной, которая три месяца назад стояла за пределами первой десятки мирового рейтинга, финишировать в топ-5. Сумеет ли она сохранить свое нынешнее игровое состояние до начала нынешнего сезона, большой вопрос. Но если это удастся, то в борьбе за высшую строчку мировой классификации у Арины Соболенко может появиться новая опаснейшая конкурентка.

Евгений Федяков