«Локомотив» одержал 11-ю подряд домашнюю победу

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:1. Команда ни разу в текущем регулярном чемпионате КХЛ не проигрывала на домашнем льду.

Счет на 9-й минуте открыл защитник «Локомотива» Даниил Мисюль с передачи Александра Радулова. На 17-й минуте встречи гол казанской команды был отменен после двух видеопросмотров. Судьи решили, что была помеха вратарю.

Во втором периоде форвард ярославцев Александр Радулов вывел команду вперед, а спустя четыре минуты гости все-таки ответили голом: Никита Лямкин реализовал большинство. На последних минутах третьего периода, а также и всего матча Денис Алексеев забросил третью шайбу в ворота «Ак Барса», установив окончательный счет 3:1 в пользу «Локомотива».

10 ноября «Локомотив» сыграет с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

Алла Чижова