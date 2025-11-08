На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение по двум линиям

К Запорожской АЭС подключили линию «Ферросплавная-1». Она не работала с 7 мая из-за повреждений. Теперь энергоснабжение объекта обеспечивают две линии, сообщили в пресс-службе станции.

23 октября была восстановлена и подключена к станции линия «Днепровская». Она не работала месяц из-за повреждений в результате обстрелов ВСУ. В это время ЗАЭС работала на резервных дизельных генераторах.

«Наличие двух работающих линий электропередачи создает необходимый резерв и существенно повышает надежность внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС»,— следует из пресс-релиза.

7 ноября в районе Запорожской АЭС вступило в силу локальное прекращение огня, достигнутое при посредничестве Международного агентства по атомной энергии. Это было необходимо для проведения ремонтных работ.

Запорожская АЭС расположена близ Энергодара на левом берегу Днепра. Это самая крупная атомная станция в Европе. Россия установила контроль над объектом в марте 2022 года. АЭС перешла под управление АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»).