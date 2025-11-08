Венгрия добилась своего

Дональд Трамп разрешил Будапешту закупать нефть и газ у России. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил после встречи с американским президентом. Политики провели переговоры 7 ноября в Вашингтоне. По словам Орбана, Венгрия добилась исключения из санкций и сможет продолжить получать нефть и газ по «Турецкому потоку» и «Дружбе». А цены для Венгрии будут «самыми низкими», добавил венгерский премьер. Минфин США ввел ограничения против ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и их дочерних компаний 22 октября. Они вступают в силу через две недели. Во время встречи в Вашингтоне Орбан объяснил Трампу, что Венгрия нуждается в российских энергоносителях, просто потому, что у республики нет морского порта. Трамп согласился с этой логикой, но выразил недовольство тем, что другие европейские государства, продолжают закупать нефть и газ из России.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Исключение из санкций, вероятно, позволит Венгрии не только покрыть свои потребности в сырье, но и получить дополнительные доходы, говорит независимый эксперт нефтегазового рынка Владимир Демидов: «То, что сделал Трамп, вполне в его стиле. Во-первых, нужно понимать, что он разрешил получать российскую нефть только одной Венгрии. Допустим, Болгарии, у которой есть активы ЛУКОЙЛа, он запретил. София сейчас думает о введении внешнего управления на предприятиях российской корпорации. И, кстати, Болгария обеспечила более половины производства всех нефтепродуктов страны.

Объем, который разрешили получать Венгрии, небольшой. ЛУКОЙЛ поставлял около 14 млн баррелей в год в Венгрию по нефтепроводу "Дружба". Говорить о том, что это большие объемы, нельзя. Для ЛУКОЙЛа это не будет спасением. Для Венгрии, конечно, существенно — это почти 30% всего ее потребления. В Венгрии есть Duna — крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Восточной Европе, который занимается переработкой. И он является конечной точкой ветки нефтепровода "Дружба". Этот НПЗ уже предоставляет нефтепродукты по всей Восточной Европе и даже в Австрию. Венгрии не запретили принимать российскую нефть. Поэтому поставки будут продолжаться.

То есть Венгрия — самый большой бенефициар, который будет зарабатывать на санкциях против ЛУКОЙЛа, продавая нефтепродукты в ту же самую Болгарию. При этом объем переработки венгерскими предприятиями слишком мал, чтобы быть замеченным, скажем так, администрацией Трампа».

Помимо прочего, Соединенные Штаты сняли санкции со строящейся в Венгрии атомной электростанции «Пакш-2». Проектом занимается Росатом. Разрешение на заливку первого бетона энергоблока власти республики дали 4 ноября. Также Дональд Трамп и Виктор Орбан договорились, что Будапешт закупит у США сжиженный природный газ на $600 млн и ядерное топливо на $114 млн. Президент Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина уверена, что у президента США есть и другие интересы в Венгрии: «В Венгрии в апреле 2026 года пройдут парламентские выборы. Ситуация для Орбана и его партии достаточно сложная. На пятки наступает Петер Мадьяр. Трамп и его команда поставили на правые силы в Европе.

Президент США рассматривает Орбана как одного из своих союзников. А Орбан считает себя одной из опор трампизма в Европе. Поэтому данное исключение было сделано не только потому, что Трамп — бизнесмен, или потому, что премьер-министр Венгрии объяснил ему, насколько он зависит от российской нефти и газа, и как это важно для развития Венгрии. Думаю, не для прессы было объяснено, что положение Орбана и его партии впрямую зависит от того, насколько изменится экономическое положение венгров в случае введения санкций.

Выборная ситуация в других странах Евросоюза иная. И вряд ли Трамп пойдет еще на какие-то серьезные исключения. Если же он увидит, что каким-то образом будущее партий или политических сил Европы связано с этим, то он может на это пойти. Не в ближайшее время, а впоследствии.

Трамп меняет решения очень быстро. Он не связан собственным словом».

Трамп и Орбан говорили и о саммите президентов России и США, который должен был состояться в Будапеште в конце октября. Однако он не был окончательно согласован. После переговоров с Орбаном Дональд Трамп сообщил, что отменил встречу с Владимиром Путиным, потому что пока не видит готовности Москвы к завершению конфликта. Впрочем, он заявил, что хотел бы сохранить Будапешт как потенциальное место для саммита.

Анна Кулецкая