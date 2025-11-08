Прокуратура начала проверку после протеста строителей реактора под Ульяновском

Прокуратура Ульяновской области проводит проверку в отношении АО «Институт “Оргэнергострой”» в Димитровграде. 5 ноября около 300 сотрудников организации объявили о приостановке работ, пока им не выплатят зарплату.

По итогам проверок были выявлены нарушения трудового законодательства, следует из заявления пресс-службы региональной прокуратуры.

«Институт “Оргэнергострой”» занимается строительством в Димитровграде реактора на быстрых нейтронах МБИР. Инженеры вышли с протестом против задержек зарплат на площадь перед офисом. Участники акции записали видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой отреагировать на нарушение их прав.

Подробнее — в материале «Ъ-Волга» «Реактору не хватило средств».