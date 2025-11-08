Российская армия ударила «Кинжалами» по объектам ВПК Украины

Российские военнослужащие нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и газо-энергетического комплекса Украины. При атаке применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в частности, гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что атака российских вооруженных сил совершена в ответ на ночные удары ВСУ по гражданским объектам РФ. По данным Минобороны, цель атаки достигнута, и все объекты поражены.