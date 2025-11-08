Косачев: отказ США от саммита G20 в ЮАР ставит союзников в глупое положение

Зампред Совета Федерации Константин Косачев раскритиковал решение президента США Дональда Трампа не отправлять делегацию на саммит G20 в ЮАР. По его словам, этот шаг господина Трампа ставит американских союзников в «глупое положение».

Трамп объяснил отказ от участия в саммите нарушениями прав белого населения в ЮАР, связанными с новым законом об экспроприации земли. «Уж кому и беспокоиться нарушениями прав белого населения республики южноафриканскими властями, так это бывшим колонизаторам — британцам и прочим саксам»,— написал сенатор в Telegram-канале.

Константин Косачев напомнил, что в начале ноября на встрече спикеров парламентов стран G20 в Кейптауне делегации Великобритании, Канады, Австралии, Германии и других западных государств присутствовали и не демонстрировали опасений по поводу прав человека в ЮАР. Он задался вопросом, поедут ли руководители этих стран на саммит в Йоханнесбург 21–22 ноября или поддержат позицию США.

Дональд Трамп не раз критиковал власти ЮАР, называя происходящее в стране «коммунистической тиранией». По его словам, земли африканеров конфискуют незаконно. Южноафриканский МИД отверг обвинения и усомнился в их фактической обоснованности.