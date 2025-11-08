Вероника Кудерметова выиграла Итоговый турнир WTA в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с бельгийкой Элизе Мертенс стали победительницами парного разряда на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде. В решающем матче дуэт обыграл венгерку Тимею Бабош и бразильянку Луизу Стефани — 7:6 (7:4), 6:1. Призовой фонд соревнований превышает 15 млн долларов.

Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

В этом сезоне Кудерметова и Мертенс уже выиграли Уимблдон, вышли в два финала турниров категории «Мастерс» и дошли до полуфинала US Open. Ранее, в 2022 году, теннисистки уже побеждали на Итоговом турнире в парах.

В актуальном парном рейтинге Мертенс занимает 7-е место, а Кудерметова — 10-е. Победа в Эр-Рияде принесла бельгийке 23-й, а россиянке — 10-й титул в парной карьере.

В турнире также принимали участие россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, но они проиграли все матчи и не вышли из группы.

В финале одиночного разряда 8 ноября сыграют Арина Соболенко (Беларусь) и Елена Рыбакина (Казахстан).

Матвей Иващенко