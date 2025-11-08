В Татарстане 40% чатов многоквартирных домов перевели в мессенджер MAX

В Татарстане перевод чатов многоквартирных домов в мессенджер MAX завершили на 40%. Об этом сообщили на совещании в Доме Правительства республики, передает пресс-служба раиса Татарстана.

Всего из 18,1 тыс. было переведено 7,2 тыс. чатов многоквартирных домов в республике.

В Татарстане все домовые чаты, используемые управляющими компаниями для связи с жителями, должны быть переведены в MAX к декабрю текущего года. Это следует из дорожной карты, утвержденной Кабинетом министров республики.

