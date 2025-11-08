«Шанхай Дрэгонс» требует изменить регламент КХЛ после инцидента в Петербурге

Хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс» направил официальное обращение в Континентальную хоккейную лигу с требованием пересмотреть действующий регламент после инцидента с недопуском болельщиков на матч с петербургским СКА. Пост об этом появился 8 ноября в Telegram-канале клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ХК «Шанхай Дрэгонс» Фото: Telegram-канал ХК «Шанхай Дрэгонс»

Конфликт произошел 6 ноября перед матчем в Ледовом дворце, когда служба безопасности арены отказалась пропускать на трибуны болельщиков «Шанхая» с официальной клубной атрибутикой. Сотрудники арены потребовали предоставить нотариально заверенный перевод иероглифов, изображенных на клубной форме, несмотря на то, что данный дизайн был официально согласован с КХЛ перед началом сезона.

В заявлении клуба подчеркивается, что это первый подобный случай в текущем сезоне. «До данного инцидента наши болельщики нигде не сталкивались с подобными требованиями и проблемами при проходе на арену», — отметили в «Шанхай Дрэгонс».

Клуб выразил серьезную озабоченность позицией КХЛ, которая фактически поддержала действия службы безопасности СКА и Ледового дворца. «Данным заявлением КХЛ создает опасный прецедент, пользуясь которым, любой клуб теперь может не допускать болельщиков гостей на свои арены»,— заявили в китайской команде.

Особое внимание в обращении уделяется несоответствию требований арены действующему регламенту КХЛ. Согласно правилам лиги, требование о переводе касается только средств поддержки и не распространяется на официальную клубную атрибутику.

В ходе упомянутой игры 6 ноября хоккеисты СКА одержали красивую победу над «Шанхайскими драконами». Проигрывая по ходу матча 0:2, армейцы, в рядах которых не было ряда ведущих игроков, сначала сравняли счет, а потом «дожали» соперника в овертайме. Решающую шайбу забросил канадский защитник Тревор Мерфи, оформивший в этот вечер дубль.

Подробнее о ходе игры — в материале «Ъ Северо-Запад» «Срубить дракона».

Артемий Чулков