Срубить дракона

Хоккеисты СКА одержали красивую победу над «Шанхайскими драконами» в чемпионате КХЛ. Проигрывая по ходу матча 0:2, армейцы, в рядах которых не было ряда ведущих игроков, сначала сравняли счет, а потом «дожали» соперника в овертайме. Решающую шайбу забросил канадский защитник Тревор Мерфи, оформивший в этот вечер дубль.

Команды встречались уже второй раз за сезон. Первый матч, который состоялся на «СКА Арене», китайский клуб выиграл 7:4. Тогда же встречу СКА и «Шанхая» стали именовать «петербургским хоккейным дерби». Но после вчерашней игры Игорь Ларионов, главный тренер СКА, не согласился с такой формулировкой. Он сказал, что дерби — это когда встречаются команды с богатейшей историей, а когда одна из них существует в городе 80 лет, а другая только заехала в него на побывку, то понятно, «кто тут хозяин».

К слову, Ларионов перед вторым матчем с «Шанхаем» показал своим игрокам «нарезки» первой игры, в которой, по его словам, игроки СКА допустили много глупых ошибок. Хотя структурно действовали правильно. Это помогло добиться победы в четверг.

Правда, матч складывался для СКА тяжело. Мало того, что из состава выбыли по причине травм Матвей Короткий, один из лучших бомбардиров, и Валентин Зыков — нападающие, определяющие игру команды,— так еще оборона с вратарем действовали в первом периоде не так надежно. «Драконы», в составе которых много североамериканских игроков, быстро открыли счет: уже на третьей минуте отличился американский нападающий Кевин Лабанк. И «закрыли» период еще одной шайбой, автором которой стал форвард Владимир Кузнецов.

Армейцы быстро ответили в начале второй двадцатиминутки. Точный бросок от синей линии удался канадскому защитнику Тревору Мерфи. Он до прихода в СКА выдал результативный сезон в «Сибири», забросив 13 шайб и отдав 45 передач в 64 матчах чемпионата. А в петербургском клубе не спешил «набирать статистику». До встречи с «Драконами» на счету Мерфи были одна заброшенная шайба и восемь передач. Тут канадец своим голом придал уверенности партнерам и поднял настроение болельщикам, заполнившим Ледовый дворец. На протяжении второго периода те гнали своих любимцев вперед, и на 40-й минуте форвард Матвей Поляков реализовал преимущество СКА, разобравшись вблизи ворот со словацким голкипером «Шанхая» Патриком Рыбарем. Так СКА сравнял счет.

Третий период прошел без заброшенных шайб, хотя инициатива была на стороне СКА. Во всяком случае, завершали матч хозяева льда в атаках, имея численное преимущество. Оно перешло в овертайм, который команды начали в формате «четыре на три». И уже на третьей секунде достиг цели еще один бросок Мерфи от синей линии. Армейцы выиграли вбрасывание, довели шайбу до канадца, и его бросок «прошил» другого вратаря соперника — Андрея Тихомирова. Он заменил в середине третьего периода Рыбаря, который, по словам тренера «Шанхайских драконов» канадца Жерара Галлана, получил повреждение. Гол Мерфи, забитый на третьей секунде дополнительного времени, стал самым быстрым в истории КХЛ. Еще один статистический плюсик в пользу СКА.

Победа должна вдохнуть в армейцев новые силы, хотя по ходу матча они потеряли еще одного форварда, причем опытного — Сергея Плотникова. Но Игорь Ларионов сказал, что не хочет приглашать в команду звезд из других клубов. Во-первых, СКА не позволяют финансовые возможности, во-вторых, когда травмированные поправятся, возникнет «переполнение состава» и кто-то не будет получать игрового времени, что плохо скажется на атмосфере в коллективе. Лучше развивать молодежь, давать ей дорогу в состав, дал понять главный тренер СКА. Этот путь сложнее, но эффективнее. Купить кого-то всегда проще.

Жерар Галлан, тренер «Драконов», отметил после матча, что игра получилась интересная и боевая, хотя и не понравилась ему по счету. Как человека, работавшего тренером в «Нью-Йорк Рейнджерс», клубе НХЛ, его спросили, можно ли сравнить дерби СКА и «Шанхая» с противостоянием «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс» в заокеанской лиге, на что Галлан сказал: такое сравнение было бы уместно, если бы клубы встретились в плей-фф.

Пока они только ведут борьбу за право сыграть в Кубке Гагарина. «Шанхай» после 22 матчей занимает седьмое место, имея 26 очков, СКА идет на девятом, набрав 22 очка. В плей-офф выйдут восемь лучших команд Западной конференции. Сейчас армейцев ждет выезд по маршруту Москва — Омск — Уфа, где они сыграют против «Динамо», «Авангарда» и «Салавата Юлаева» соответственно.

Кирилл Легков