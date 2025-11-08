Филимонов сообщил об отсутствии разрушений на подстанции в Вологодской области

Подстанция «Белозерская» в Вологодской области получила лишь незначительные повреждения при ударах БПЛА, сообщил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, электроснабжение региона и соседних областей продолжается штатно.

«Разрушений энергетического объекта не допущено»,— написал господин Филимонов в Telegram-канале. При атаке также обошлось без жертв, заверил губернатор.

БПЛА трижды ударили по подстанции «Белозерская» сегодня днем. В результате прозвучало пять взрывов. На объекте в тот момент находились восемь человек: оперативный персонал, охранники и представители подрядной организации. Все они перешли в укрытие.