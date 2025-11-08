При ударе БПЛА на подстанции в Вологодской области произошло пять взрывов

На электрической подстанции «Белозерская» в Вологодской области произошло пять взрывов после атаки беспилотников. Об этом губернатору региона Георгию Филимонову сообщила его заместитель Евгения Мазанова.

По предварительным данным, в момент удара БПЛА на подстанции находились восемь человек: оперативный персонал, сотрудники охраны и представители подрядной организации. Все они находятся в укрытии, следует из публикации в Telegram-канале господина Филимонова. Ранее губернатор сообщил, что жертв при атаке нет.

Повреждения «Белозерской» не повлияли на электроснабжение потребителей Вологодской области и соседних регионов. Передача мощности на подстанции осталась прежней.

«В 11:33 и в 11:59 от ЕДДС поступили сообщения о падении двух беспилотников в Шекснинском округе»,— добавил Георгий Филимонов. Жертв и повреждений нет, заверил губернатор.

Росавиация сообщила в 9:34 мск, что аэропорты Вологды и Череповца приостановили работу для обеспечения безопасности полетов. К 12:18 мск все ограничения на прием и выпуск самолетов в этих аэропортах были сняты.