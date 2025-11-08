ТАСС: убитый в ОАЭ криптотрейдер Новак остался должен в РФ более 6,4 млн рублей

У российского криптобизнесмена Романа Новака, похищенного и убитого вместе с женой в эмирате Хатта (ОАЭ), остались в РФ долги на сумму свыше 6,4 млн рублей. Об этом рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Романа Новака Фото: Соцсети Романа Новака

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в отношении господина Новака велось девять исполнительных производств, шесть из которых были закрыты из-за отсутствия имущества для взыскания. При этом оставшиеся дела, по данным «РИА Новости», касаются возмещения ущерба на сумму около 7 млн руб., включая почти 230 тыс. руб. исполнительского сбора.

Роман Новак и его жена Анна перестали выходить на связь еще 2 октября. Заявление об их исчезновении подали родственники. По версии следствия, супругов похитили, чтобы узнать пароль от криптокошелька бизнесмена. Преступники заманили пару на съемную виллу недалеко от Хатты якобы для встречи с инвесторами. Когда похитители обнаружили, что кошелек господина Новака пуст, бизнесмена с женой убили, затем их трупы расчленили и закопали в пустыне. Совершив преступление, убийцы вернулись из ОАЭ в Петербург.

Основными обвиняемыми по делу проходят Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин. Накануне Октябрьский суд Петербурга отправил их под арест по статье об убийстве, совершенном группой лиц из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 105 УК). Из троих арестованных признал вину только Далекин.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Убийство в ОАЭ раскрыли, не выезжая из России».