«Акрон» Дзюбы обыграл московское «Динамо»

Московское «Динамо» потерпело поражение от тольяттинского «Акрона» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. Встреча в столице завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Голы у «Акрона» забили Дмитрий Пестряков (62-я минута) и Стефан Лончар (80-я). Единственный мяч «Динамо» забил Иван Сергеев на 88-й минуте.

Нападающий «Акрона» и сборной России Артём Дзюба пропустил вторую игру подряд из-за травмы.

Подопечные Валерия Карпина не могут добиться победы в чемпионате уже пять матчей подряд — на их счету три поражения и две ничьи. После этого тура «бело-голубые» имеют 17 очков и занимают девятое место в таблице.

«Акрон» благодаря победе набрал 18 очков и поднялся на восьмую строчку.

В следующем туре 23 ноября «Динамо» примет одноименный клуб из Махачкалы, а «Акрон» двумя днями ранее сыграет дома с «Сочи».