В Иран прибыл первый грузовой поезд из России

Первый грузовой поезд из России прибыл в сухой порт Априн вблизи Тегерана. Состав перевозил 62 контейнера с сульфатной целлюлозой, бумагой и другими товарами. Об этом сообщила пресс-служба торгового представительства РФ в Иране.

Поезд проследовал по восточному маршруту международного транспортного коридора «Север—Юг». Агентство IRNA уточняет, что поезд начал путь в 900 км к северу от Москвы и прошел через Казахстан и Туркменистан. Транзитное время составило 13 дней. В Иран поезд зашел через погранпереход Инчеборн.

«Мы видим растущий интерес клиентов к этому направлению и готовы предлагать им надежные и технологичные решения в экспортном, импортном и транзитном направлениях»,— отметил генеральный директор «РЖД Логистики» Олег Полеев.

«Север—Юг» — международный транспортный коридор, который пролегает от морского порта Санкт-Петербурга до одного из самых крупных портов на западном побережье Индии — Мумбая. Общая протяженность путей составляет около 7,2 тыс. км. Маршрут включает 14 стран. Его главная задача — обслуживать внешнюю торговлю России со странами Закавказья, Каспийского региона, Ирана, государствами Южной Азии и Персидского залива.