Футболисты «Акрона» впервые победили московский клуб в РПЛ

Футболисты тольяттинского «Акрона» впервые в Российской премьер-лиги (РПЛ) одержали победу над столичной командой. Команда Заура Тедеева на выезде обыграла «Динамо» со счетом 1:2.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В составе «Акрона» отличились Дмитрий Пестряков и Стефан Лончар. Победа над «Динамо» стала для тольяттинского клуба стала четвертой в сезоне и третьей на выезде.

«Акрон» еще ни разу не побеждал столичные ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив», однако с последними двумя клубами сыграл в этом году вничью.

Андрей Сазонов