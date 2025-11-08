«Акрон» на выезде победил «Динамо» в матче РПЛ

В субботу, 8 ноября, в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты тольяттинского «Акрона» на выезде сыграли с московским «Динамо». Встреча завершилась победой коллектива из Самарской области со счетом 1:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В составе гостей отличились Дмитрий Пестряков и Стефан Лончар. «Акрон» одержал третью гостевую победу в сезоне. Единственный мяч у «Динамо» забил Иван Сергеев.

Успех на выезде позволил тольяттинскому клубу подняться на промежуточное восьмое место в турнирной таблице РПЛ (18 очков). «Динамо» с 17 баллами находится на одну строчку ниже.

Андрей Сазонов