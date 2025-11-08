Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает, почему нужно смотреть на больных, как появился самый старый младенец, и как эффект йо-йо влияет на набор веса.

Стареем мы неравномерно, кто-то раньше, кто-то бодрится до последнего. Новое исследование на образцах ткани реальных людей показало, что этот процесс не линейный спуск, а серия толчков, и в определенном возрасте они ощутимее. Первым стареют надпочечники — уже к 30 годам. Гормоны, стресс — все начинает сбоить раньше, чем ожидалось. Масштабные изменения, связанные с количеством белков, приходятся на период от 45-ти до 55-ти лет.

Абсолютные чемпионы по износу — кровеносные сосуды. Причем, таким образом они подставляют другие органы, выделяя определенный белок, который кровью разносится по всему телу, и старение становится заразным. Китайские ученые обозначили четкий период, когда все эти процессы ускоряются с невероятной силой. Точкой невозврата можно считать 50 лет.

Впрочем, мировое научное сообщество насчет таких четких дат пока еще спорит. В 2024 году в издании Nature Aging вышло исследование, согласно которому рывки ускорения старения приходятся на 44 года, на 60 и на 80 лет. Почему так и что с этим делать? Пока никто не знает. Но именно в этих скачках может скрываться ключ к замедлению старения или хотя бы кнопка паузы.

Нужно смотреть на больных

Если посмотреть на больного человека, то есть шанс активизировать иммунитет. И работать это будет также, как вакцины. Эксперимент ученых из Швейцарии показал, что человеческий организм умеет предсказывать инфекции и действует превентивно, даже если нет никаких физических угроз заболеть.

Чтобы это обнаружить, ученые надели на здоровых испытуемых очки виртуальной реальности и демонстрировали им аватары с признаками болезни, например, с насморком или кашлем. Мозг, наблюдая такую опасность, даже виртуальную, начинал мобилизацию заранее, активизируя клетки иммунной защиты. И такая реакция была похожа на ту, что возникает после настоящей прививки от гриппа.

Такое явление ученые сравнили с пожарной сигнализацией. Они отметили, что один эксперимент пока ни о чем не говорит, но в научном сообществе уже возник вопрос, насколько крепка связь между иммунной и нервной системой. И возможно ряд заболеваний вызван тем, что сбоит именно последняя.

Впрочем, если результаты исследования подтвердятся со временем, то вместо украшения своего дома блюдцами с чесноком и луком, по бабушкиным рецептам, в период осенних простуд можно будет просто смотреть фотографии. Может быть, не очень приятно, но вдруг эффект того стоит?

Самый старый ребенок

Старейший младенец в мире — так СМИ назвали ребенка, который родился у пары из Огайо 26 июля. Таддеус Даниэль Пирс появился на свет в результате искусственного оплодотворения из эмбриона, который был заморожен 11 тысяч 148 дней назад. То есть он готовился к своему рождению больше тридцати лет, и побил все рекорды. В 1994-м он был зачат другой парой. После рождения дочки супруги заморозили три оставшихся после процедуры эмбриона. И решили их пожертвовать через десятилетия.

И американская пресса, и общество, и даже сами родители подчеркивают некий сюрреализм этой истории. У младенца есть тридцатилетняя сестра-двойняшка. А на момент зачатия его нынешний отец Тим Пирс сам был еще младенцем.

Технически такие достижения возможны благодаря методу криоконсервации при 196°C в жидком азоте. Научные исследования показывают: при строгом соблюдении условий хранения срок годности фактически бесконечен. Но в некоторых странах свой подход. Например, в Австралии эмбрионы хранятся не больше пяти лет. А в Великобритании — до 55 лет.

Как пишут СМИ, в США эта история вызвала резонанс, потому что отрасль несколько проблемная. По оценкам, в штатах хранятся 1,5 млн эмбрионов, многие из которых — «осиротели» после завершения репродуктивных планов доноров. Ситуация осложняется тем, что они наделены правовым статусом, а клиники сталкиваются с риском ответственности за уничтожение эмбрионов.

Эффект йо-йо — убийца всех диет

Сначала героически сбрасываешь 10 кг, держа себя в крепких волевых руках, чтобы надеть платье мечты. После наряд отправляется в шкаф, напротив цели стоит метафорическая галочка, и значит можно расслабиться… Но эффект йо-йо страшнее, чем хоррор. Все сброшенные килограммы возвращаются, а вместе с ними еще пять.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Advanced Science, французские ученые в очередной раз поднимают тему печальных последствий модных диет. Они имитировали западный принцип питания, попеременно кормя лабораторных мышек вкусной, жирной и сладкой пищей, после устраивали им жесткую голодовку, и так несколько раз. Все как у людей: вес мышей колебался, а спустя несколько недель такого эксперимента они начинали по-звериному набрасываться на еду, компульсивно переедая, даже если их только что кормили.

Ученые также обнаружили необратимые изменения в кишечнике животных, и мозг включался в игру. В центре удовольствия наблюдалась повышенная активность. Исследователи предположили, что такой рацион питания тотально меняет отношение к еде, приводя к расстройству пищевого поведения. Хотя пока еще рано говорить, применимы ли такие выводы к людям, но любой, кто лично испытал эффект йо-йо, может подтвердить, что первый кусочек нежного круассана или жареная картошка после нескольких недель воздержания на вкус как манна небесная. Но решение, как всегда, в балансе, умеренности и стабильности. Словом, худеть можно. Но без резких движений.

Кортизоловый коктейль снимает стресс

Bubble tea, газировка с пребиотиками, матча и другие напитки, которые обещают счастье, уже на один шаг позади нового тренда, который стал вирусным в соцсетях. По крайней мере, так считают сами пользователи. Имя ему — кортизоловый коктейль. Фанаты утверждают, что этот безалкогольный тоник снижает уровень гормона стресса и приводит нервную систему в равновесие. В составе: кокосовая вода, апельсиновый сок, щепотка морской соли, лимон, газировка и пакетик порошка магния.

В чистом виде кортизол — не враг. Он помогает регулировать ключевые функции, включая репродуктивную, иммунную и эндокринную системы. Но его длительный повышенный уровень грозит появлением множества проблем с кожей, зрением, волосами, но может испортить и не только внешность. Кортизоловый коктейль, как отмечают эксперты, сам по себе с гормоном стресса сделать ничего не может. Но сочетание ингредиентов помогает восстановить водно-солевой баланс, и, в принципе, его можно использовать перед сном для расслабления, но не сильно увлекаться.

К слову, коктейль достаточно вкусный, освежающий и с небольшой кислинкой. Но у меня чудо не случилось, и мгновенно стать на 210% счастливее, как обещают соцсети, не получилось. Возможно, эксперимент нужно было проводить в более стрессовой обстановке.