Сына участника СВО арестовали в Петербурге по делу о содействии террористам

Калининский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу несовершеннолетнего Вячеслава по обвинению в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Подросток будет содержаться в СИЗО до 30 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие установило, что обвиняемый, будучи приверженцем экстремистских взглядов, вышел на связь с представителями признанной террористической и запрещенной в РФ националистической организации «Русский добровольческий корпус».

В ходе переписки подросток выразил готовность участвовать в деятельности организации и провел разведку транспортной инфраструктуры в районе развязки КАД «Токсовское шоссе» и железнодорожного участка между станциями «Новая Охта» и «Парнас».

Полученные материалы он направил представителям запрещенной организации для последующего совершения диверсии. Фигурант был задержан 7 ноября и полностью признал вину. В ходе процесса выяснилось, что отец обвиняемого добровольно участвует в СВО, отметили в пресс-службе судов Петербурга.

Артемий Чулков