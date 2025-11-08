Евросоюз начал подготовку 20-го пакета санкций против России и Белоруссии

Евросоюз занимается подготовкой нового, 20-го пакета санкций в отношении России и Белоруссии. Новые меры обсудили на встрече министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас и еврокомиссар по финансовым услугам Мария Луис Альбукерке, передает пресс-служба Минфина Литвы.

«Мы рады, что в конце октября на уровне ЕС был согласован очередной пакет санкций, уже 19-й, но необходимо усилить дальнейшее давление… в частности на российский энергетический и финансовый сектор»,— заявил Криступас Вайтекунас. По его словам, вскоре страны Евросоюза должны начать дебаты по следующему пакету санкций.

В свете «недавних гибридных атак» Евросоюзу также необходимо усилить санкции в отношении Белоруссии, «приведя их в соответствие с действующими против России и введя дополнительные ограничения», сказал министр.

23 октября Евросоюз утвердил 19-й пакет антироссийских санкций. Меры направлены на ограничение доходов РФ от энергетического сектора, усиление финансового сдерживания и ужесточение контроля за «теневым флотом». Кроме того, с января 2027 года ЕС вводит полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа. Другие ограничения направлены на российские банки и их дочерние структуры.

В конце октября власти Литвы закрыли границу с Белоруссией. Ограничения будут действовать до 30 ноября, однако их могут продлить. В Вильнюсе сообщили, что приняли такое решение из-за зондов с контрабандой из Белоруссии, обнаруженных в воздушном пространстве Литвы.