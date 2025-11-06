На деньги от продажи ярославских трамваев купят троллейбусы

В Ярославле средства, вырученные от продажи старых трамвайных вагонов, направят на приобретение новых троллейбусов с увеличенным запасом автономного хода. Об этом сообщил руководитель «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог.

Напомним, что старые трамваи продаются в связи с полным обновлением парка вагонов в рамках концессии. Предложения о покупке более 40 единиц техники направили в несколько регионов, два из которых проявили интерес. Сейчас предприятие ведет переговоры с потенциальными покупателями.

«Независимая оценочная компания оценила один трамвай примерно в 2,3 млн руб. С учетом того, что у нас порядка 40 вагонов, то мы можем выручить более 80-90 млн, чего хватит на закупку 3-4 троллейбусов с увеличенным автономным ходом»,— сообщил «Ъ-Ярославль» господин Пырлог.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал о тестировании в Ярославле нового троллейбуса «КамАЗ-62825», который может проезжать до 30 км без подключения к контактной сети.

Алла Чижова