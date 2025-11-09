Интернет поработал на аптеку

За девять месяцев 2025 года российские потребители потратили на обезболивающие средства на 11% больше год к году, или более 117 млрд руб. Самые большие темпы роста продаж таких лекарств — на 21% — наблюдаются в онлайне. С анальгетиков, в частности привычного парацетамола, покупатели все чаще переходят на противовоспалительные препараты более широкого действия, включая «Нурофен» и «Нимесил».

В январе—сентябре 2025 года российские потребители приобрели в аптеках более 400 млн упаковок обезболивающих средств, потратив на них 117,5 млрд руб., подсчитали для “Ъ” в консалтинговой компании DSM Group. Продажи в деньгах выросли на 11% год к году, в натуральном выражении снизились на 1%. В топ-5 популярных у потребителей средств вошли «Нурофен», «Терафлю», «Пенталгин», «Нимесил» и «Найз» (см. таблицу).

Рост сегменту обезболивающих средств обеспечивают продажи онлайн. Хотя его доля составляет пока всего 7% от общего объема, продажи через этот канал за девять месяцев выросли на 30% в денежном выражении и на 21% — в натруальном, следует из данных DSM Group.

Четверть покупателей, заказывающих обезболивающие в онлайн-аптеках или на маркетплейсах, делают это регулярно — четыре и более покупок в год, отмечают в маркетинговой компании First Data.

Интервал между покупками в среднем составляет 40 дней.

Через онлайн-аптеки вместе с обезболивающими часто приобретают другие лекарственные средства, например назальные капли, жаропонижающие лекарства, препараты для желудка. На маркетплейсах вместе с обезболивающими, как правило, приобретают продукты питания: овощи, фрукты и молоко, отмечают в First Data.

Под обезболивающими препаратами широкого действия обычно понимают анальгетики-антипиретики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Как отмечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, продажи анальгетиков — эта группа включает в себя парацетамол, ацетилсалициловую кислоту, «Пенталгин», «Цитрамон» и другие средства — снижаются на 3,1% в натуральном выражении год к году. Продажи НПВП (ибупрофен и препараты на его основе — «Нурофен», «Ибуклин») растут на 7,7% год к году в натуральном выражении. В частности, спрос на «Нурофен» в январе—сентябре 2025 года вырос на 16% год к году, на «Нимесил» — на 11%, на «Нимесулид» — на 17%.

Потребители переходят с анальгетиков на НПВП, так как последние решают более широкий спектр проблем со здоровьем, предполагает господин Беспалов. При воспалительных процессах, ушибах, ожогах или простудных заболеваниях НПВП не только помогают бороться с болью, но и оказывают лечебный эффект, поясняет врач-терапевт «Клиники Фомина» Анна Симбирцева. На рынке сейчас много средств из этой группы, и текущий ассортимент закрывает потребности неврологов для терапии большинства болевых синдромов, пояснил “Ъ” гендиректор «Биннофарм Групп» (производитель «Ибупрофена») Рустем Муратов.

Из-за стресса, неправильного питания и сопутствующих заболеваний с различными видами боли регулярно сталкивается большая доля работоспособного населения.

По данным «Медскана», 27% сотрудников различных компаний испытывают боль на рабочем месте ежедневно. Применение обезболивающих средств рутинизируется, так как сейчас медики советуют не терпеть дискомфорт, а сразу принимать согласованный с врачом препарат, отмечает главный специалист по терапии «Медси» Александра Григорьевская.

Для оценки интенсивности боли врачи обычно используют специальную десятибалльную шкалу. Боль от ноля до четырех баллов, как правило, можно купировать немедикаментозно, говорит врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Любовь Чижикова. В целом боль — это сигнал организма о неблагополучии, и, если даже умеренные болевые эпизоды повторяются, стоит обратиться к врачу, советует Анна Симбирцева.

Топ-5 самых продаваемых в России обезболевающих противовоспалительных препаратов* Выйти из полноэкранного режима Препарат Доля продаж в офлайне (%) Доля продаж в онлайне (%) «Нурофен» 7,3 7,7 «Терафлю» 6,2 6,1 «Пенталгин» 5,4 3,8 «Нимесил» 4,8 4,4 «Найз» 3,3 2,5 Открыть в новом окне *За январь—сентябрь 2025 года. Источник: DSM Group.

Виктория Колганова