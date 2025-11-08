Казань подала заявку на организацию ЧЕ по водным видам спорта в 2028 году

Столица Татарстана подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году. Об этом «Матч ТВ» сообщил первый заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов.

Халил Шайхутдинов отметил, что Казань уже подала заявку и может организовать турнир раньше, но спешить не станут. Он также выразил радость по поводу допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

В 2024 году Владимир Сальников, возглавлявший Всероссийскую федерацию плавания, говорил о возможном переносе чемпионата Европы по водным видам спорта из Казани с 2024 на 2028 год. Это связано с решением Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) отозвать турнир 2024 года у России.

Еще в мае текущего года первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников сообщил, что решение о проведении континентального первенства в Казани в 2028 году будет принято осенью 2025 года. Ближайший чемпионат Европы по водным видам спорта запланирован на 2026 год в Париже.

Влас Северин