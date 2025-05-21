Решение о проведении континентального первенства по водным видам спорта в Казани в 2028 году будет принято к осени 2025 года, заявил первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань может принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году (слева — Владимир Сальников)

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Казань может принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году (слева — Владимир Сальников)

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Господин Сальников отметил, что вопрос о проведении турнира в столице Татарстана остается актуальным и находится в стадии постоянного обсуждения. «Я считаю, что окончательное решение будет принято позднее, ближе к осени», — сказал господин Сальников ТАСС.

В 2024 году министр спорта республики Владимир Леонов сообщил, что обсуждал вопрос проведения турнира с главой Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics). По его словам, поступило официальное предложение провести чемпионат Европы в Казани в 2028 году.

Ближайший чемпионат Европы по водным видам спорта состоится в 2026 году в Париже. Соревнования проводятся раз в два года.

Анар Зейналов