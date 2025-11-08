Александр Санчик назначен замминистра обороны России

Президент Владимир Путин назначил командующего группировкой войск «ЮГ» генерал-полковника Александра Санчика замминистра обороны России. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В конце октября Александр Санчик в очередной раз лично отчитывался министру обороны Андрею Белоусову об успехах группировки в зоне СВО. В частности, генерал-полковник рассказал господину Белоусову о взятии населенного пункта Дроновка в Донецкой народной республике. Тогда же министр вручил отличившимся участникам операции в Дроновке государственные награды.

Господин Санчик занимал пост командующего Южной группировкой с ноября 2024 года. На этой должности он сменил Геннадия Анашкина. Решение о кадровой перестановке было принято в рамках плановой ротации, пояснял источник РБК в Минобороны.

Александр Санчик родился в 1966 году. В 1989-м окончил Ташкентское высшее танковое училище, а в 2017-м прошел обучение в Военной академии Генштаба, после чего стал заместителем командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа. В сентябре 2020 года господина Санчика назначили командующим 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа. С 2023 года был начальником штаба и первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа.