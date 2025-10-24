Российские военнослужащие заняли населенный пункт Дроновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

О взятии Дроновки доложили министру обороны Андрею Белоусову во время инспектирования группировки войск «Юг». Детали рассказал господину Белоусову командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик.

Министр поздравил «Южную» группировку с установлением контроля над Дроновкой и поблагодарил военнослужащих за мужество, проявленное во время этой операции. Андрей Белоусов вручил отличившимся участникам взятия Дроновки государственные награды.

22 октября под контроль ВС России перешли Ивановка в Днепропетровской области и Павловка в Запорожской области. Ивановка была занята при наступательных действиях группировки войск «Центр», Павловка — группировки войск «Восток».